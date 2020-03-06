В Киеве в этому году планируют построить еще один пешеходный мост

Он должен будет соединить Оболонскую набережную и остров Оболонский

Власти Киева дали добро на строительство в столице еще одного пешеходного моста.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Мост планируют построить за один 2020 год.

Он должен будет соединить Оболонскую набережную и остров Оболонский (на карте – остров Саванна). Таким образом, вокруг затоки Оболонь будет кольцевой пешеходный маршрут.

Также жители столицы смогут пройти на новый обустроенный пляж на острове.

Доступ к нему будет предусмотрен и для людей с инвалидностью, а также других малоподвижных граждан.

Заказчик работ – Оболонская райгосадминистрация. Она же будет отвечать за выполнение работ в срок.

Как ранее сообщал Фокус:

Во вторник, 3 марта, в Киеве на мосту Патона произошел прорыв теплотрассы. И из-за этого на мосту образовался мощный водопад из кипятка.