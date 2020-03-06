В Киеве в этому году планируют построить еще один пешеходный мост
2020-03-06 16:05:02
Он должен будет соединить Оболонскую набережную и остров Оболонский
Власти Киева дали добро на строительство в столице еще одного пешеходного моста.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Мост планируют построить за один 2020 год.
Он должен будет соединить Оболонскую набережную и остров Оболонский (на карте – остров Саванна). Таким образом, вокруг затоки Оболонь будет кольцевой пешеходный маршрут.
Также жители столицы смогут пройти на новый обустроенный пляж на острове.
Доступ к нему будет предусмотрен и для людей с инвалидностью, а также других малоподвижных граждан.
Заказчик работ – Оболонская райгосадминистрация. Она же будет отвечать за выполнение работ в срок.
Как ранее сообщал Фокус:
- Во вторник, 3 марта, в Киеве на мосту Патона произошел прорыв теплотрассы. И из-за этого на мосту образовался мощный водопад из кипятка.
- Подобный прорыв уже случался в 2018 году. Тогда поток воды лился в Днепр несколько часов, пока течь не устранили.
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