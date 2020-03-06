В Киеве в этому году планируют построить еще один пешеходный мост

2020-03-06 16:05:02

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Он должен будет соединить Оболонскую набережную и остров Оболонский

Власти Киева дали добро на строительство в столице еще одного пешеходного моста.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Мост планируют построить за один 2020 год.

Он должен будет соединить Оболонскую набережную и остров Оболонский (на карте – остров Саванна). Таким образом, вокруг затоки Оболонь будет кольцевой пешеходный маршрут.

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Также жители столицы смогут пройти на новый обустроенный пляж на острове. 

Доступ к нему будет предусмотрен и для людей с инвалидностью, а также других малоподвижных граждан.

Заказчик работ – Оболонская райгосадминистрация. Она же будет отвечать за выполнение работ в срок. 

Как ранее сообщал Фокус:

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