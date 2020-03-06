Против Дубинского открыли дело по требованию Порошенко
2020-03-06 22:17:02
По словам адвоката пятого президента, дело зарегистрировано во исполнение судебного решения относительно "клеветнических обвинений народного депутата Дубинского в адрес Петра Порошенко"
Офис генерального прокурора открыл уголовное производство против народного депутата от "Слуги народа" Александра Дубинского по факту заведомо ложного сообщения о совершении преступления Петром Порошенко. Об этом сообщил адвокат Порошенко Игорь Головань в Facebook.
"Офис генерального прокурора во исполнение судебного решения отреагировал на клеветнические обвинения народного депутата Дубинского в адрес Петра Порошенко. Зарегистрировано уголовное производство по факту заведомо ложного сообщения о совершении преступления", – сообщил адвокат.
Скан-копию выписки из Единого реестра досудебных расследований он также опубликовал в соцсети.
Сегодня, 6 февраля, пятый президент Петр Порошенко пришел на допрос в Госбюро расследований, где заявил, что у него есть решение суда, которое обязывает ГБР открыть дело против нардепа Александра Дубинского за заведомо ложные показания.
Как ранее сообщал Фокус:
- В прошлый раз Порошенко приходил в ГБР 28 февраля. Тогда он призвал Зеленского не превращаться в Януковича, ведь у того было "очень плохое прошлое".
- Народный депутат из фракции "Слуга народа" Александр Дубинский задекларировал три автомобиля, которые ему подарила его мать Алла Березовская.