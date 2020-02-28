Порошенко у стен ГБР призвал Зеленского не превращаться в Януковича

Пятый президент напомнил, что у его предшественника было "очень плохое прошлое"

Пятый президент Петр Прошенко пришел на допрос в Госбюро расследований.

По его словам, в ГБР он пришел прямо из Шевченковского райсуда, который вынес решение в его пользу.

"Судья поставновила отменить постановление следователя об отказе нам в закрытии уголовного дела, по которому мы сегодня пришли на допрос", – заявил Порошенко.

Таким образом, судья обязала следователя рассмотреть закрытие уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления.

"Но у меня нет никаких иллюзий: они опять не будут исполнять решение суда, они опять будут исполнять указания Банковой", – говорит пятый президент.

Фото: Владимир Самарский / Фокус

Также Порошенко обратился к президенту Владимиру Зеленскому.

"Владимир Александрович, займитесь функциями президента. Защищайте Украину, укрепляйте мировую солидарность, помогайте решать соцпроблемы и не становитесь Януковичем", – заявил он.

"У Януковича было очень плохое прошлое. Оставьте судебную и правоохранительную систему в покое, потому что их цель - быть независимыми", – добавил Порошенко.

Фото: Владимир Самарский / Фокус

Кроме того, в сторону Банковой был и упрек в совершении уголовного преступления, ведь "то, что мы слышали на "плеках Трубы" - это каждодневное вмешательство в работу следователей и судей".

Адвокат Игорь Головань также уточнил, что в ГБР Порошенко пришел по делу о назначении судей в Высший совет правосудия.

Как ранее сообщал Фокус:

18 января ГБР на своем сайте, в Facebook и YouTube разместило сообщения о вызове Порошенко на допросы 21 и 24 января.

В ведомстве отметили, что экс-президент проигнорировал допросы 16 и 17 января, и в случае неявки без уважительных причин к следователю кнему может быть применен принудительный привод.

20 января адвокат сообщил, что Порошенко сам пришел в ГБР за повестками, поскольку ранее их не получал. Ему вручили повестки на допрос по Минским соглашениям (на 24 января), по делу моряков (на 31 января) и по судебной реформе (на 11 февраля).

21 января на допрос Порошенко не пришел. После этого в ГБР заявили, что будут готовится к его принудительному приводу.

24 января Порошенко все же пришел на допрос. Вместе с Порошенко на допрос пришла группа депутатов от фракции "Евросолидарности".

После допроса пятый президент заявил, что возбужденные в его отношении уголовные дела – это политические преследования, инспирированные представителями "пятой колонны" по заказу РФ.