Вместе с экс-президентов в ГБР не пустили депутатов от "Евросолидарности"

Пятый президент Петр Порошенко хотел зайти на допрос в сопровождении 12 депутатов от фракции "Европейская солидарность", однако внутрь пустили только его одного и защитников Игоря Голованя и Илью Новикова. Видеотрансляция с места велась на странице Порошенко в Facebook.

Вместе с пятым президентом под ГБР пришли депутаты Ирина Геращенко, Артур Герасимов, Николай Княжицкий, Владимир Арьев, Нина Южанина и другие, а также сторонники Порошенко.

"Сейчас я иду в ГБР на допрос по Минским соглашениям. Но они будут пытаться делать политическое шоу в стиле" Сватов "или" 95 квартала "! Они умеют только шоу делать, но мы не дадим это делать", – заявил Порошенко.

В Евросолидарности также сообщили, что охрана ГБР нарушила закон о статусе народных депутатов и Конституцию, не пустив внутрь нардепов от партии.

18 января ГБР на своем сайте, в Facebook и YouTube разместило сообщения о вызове Порошенко на допросы 21 и 24 января.

В ведомстве отметили, что экс-президент проигнорировал допросы 16 и 17 января, и в случае неявки без уважительных причин к следователю кнему может быть применен принудительный привод.

20 января адвокат сообщил, что Порошенко сам пришел в ГБР за повестками, поскольку ранее их не получал. Ему вручили повестки на допрос по Минским соглашениям (на 24 января), по делу моряков (на 31 января) и по судебной реформе (на 11 февраля).

21 января на допрос Порошенко не пришел. После этого в ГБР заявили, что будут готовится к его принудительному приводу.

Как ранее сообщал Фокус:

По состоянию на конец ноября 2019 года ГБР расследовало 13 дел, в которых фигурирует Петр Порошенко. Большинство из них открыты по заявлениям экс-замглавы Администрации Януковича Андрея Портнова.

В декабре ГБР открыло еще одно дело в отношении Порошенко – о возможной госизмене при подписании Минский соглашений. Экс-президент тогда заявил, что дело сфабриковано, а его открытие было подарком на день рождения Путину.