"Очень плохой спектакль". Порошенко после допроса заявил, что ГБР действует на стороне России

Пятый президент рассказал, что из-за допроса вынужден был отказаться от поездки в Давос

Пятый президент Петр Порошенко после допроса в ГБР заявил, что возбужденные в его отношении уголовные дела – это политические преследования, инспирированные представителями "пятой колонны" по заказу РФ. Об этом сообщает РБК-Украина.

Порошенко рассказал, что 20 января, когда он пришел за повестками в ГБР, ему сообщили о необходимости прийти на допрос именно 24 января. Из-за этого он был вынужден отменить поездку на Всемирный экономический форму в Давосе.

"Я думаю, что с высокой вероятностью они мониторят мою переписку, увидели заказ билетов и именно в этот день назначили допрос как свидетеля. Тогда я сказал, что если я отменяю международный визит, то я официально обращаюсь и прошу меня сегодня допросить по всем без исключения делам, которые завели за незаконным сообщением о преступлении, которое сделал господин Портнов. Все дела заведены или по господину Портнову, или по отдельным депутатам из путинской пятой колонны", – заявил Порошенко.

По его словам, сегодня в ГБР отказались допросить его сразу по всем делам, аргументируя отсутствием следователей, которые их ведут. Допрос касался дела о го возможной госизмене при подписании Минских соглашений.

"Сегодня больше часа велась дискуссия о том, что они отказываются меня допрашивать. Следователей нет, то нет времени... Потому что им нужно шоу, которое пишут известные сценаристы "Сватов" или "95 квартала". Подчеркиваю, что шоу мы им делать не дадим", –отметил Порошенко.

Комментируя вопросы по Минским соглашениям, он рассказал, что следователь "прятал глаза", а сам допрос "был очень плохим спектаклем". Порошенко подчеркнул, что Минские соглашения помогли остановить "российское нашествие" и стали основой продления санкций против РФ. В связи с этим, он заявил, что, расследуя это дело, "ГБР действует на стороне России".

Напомним, 18 января ГБР на своем сайте, в Facebook и YouTube разместило сообщения о вызове Порошенко на допросы 21 и 24 января.

В ведомстве отметили, что экс-президент проигнорировал допросы 16 и 17 января, и в случае неявки без уважительных причин к следователю кнему может быть применен принудительный привод.

20 января адвокат сообщил, что Порошенко сам пришел в ГБР за повестками, поскольку ранее их не получал. Ему вручили повестки на допрос по Минским соглашениям (на 24 января), по делу моряков (на 31 января) и по судебной реформе (на 11 февраля).

21 января на допрос Порошенко не пришел. После этого в ГБР заявили, что будут готовится к его принудительному приводу.

Как ранее сообщал Фокус:

По состоянию на конец ноября 2019 года ГБР расследовало 13 дел, в которых фигурирует Петр Порошенко. Большинство из них открыты по заявлениям экс-замглавы Администрации Януковича Андрея Портнова.

В декабре ГБР открыло еще одно дело в отношении Порошенко – о возможной госизмене при подписании Минский соглашений. Экс-президент тогда заявил, что дело сфабриковано, а его открытие было подарком на день рождения Путину.