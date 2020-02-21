Суд обязал Нацгвардию силой привести Порошенко на допрос в ГБР, – СМИ

Согласно документу, Порошенко должны доставить в ГБР в 14:00 в пятницу, 28 февраля

Печерский районный суд Киева разрешил принудительно привести на допрос в Государственное бюро расследований пятого президента Украины Петра, нынешнего народного депутата Петра Порошенко.

Об этом говорится в постановлении суда, сообщает Новое Время.

Согласно документу, Порошенко должны доставить в ГБР в 14:00 в пятницу, 28 февраля.

Исполнить привод обязали Национальную гвардию. Постановление не подлежит обжалованию.

Как уточняет Telegram-канал PavlovskyNews, в Сети также появился документ, в котором говорится о силовом приводе экс-президента на допрос и 6 марта.

Как ранее сообщал Фокус:

18 января ГБР на своем сайте, в Facebook и YouTube разместило сообщения о вызове Порошенко на допросы 21 и 24 января.

В ведомстве отметили, что экс-президент проигнорировал допросы 16 и 17 января, и в случае неявки без уважительных причин к следователю кнему может быть применен принудительный привод.

20 января адвокат сообщил, что Порошенко сам пришел в ГБР за повестками, поскольку ранее их не получал. Ему вручили повестки на допрос по Минским соглашениям (на 24 января), по делу моряков (на 31 января) и по судебной реформе (на 11 февраля).

21 января на допрос Порошенко не пришел. После этого в ГБР заявили, что будут готовится к его принудительному приводу.

24 января Порошенко все же пришел на допрос. Вместе с Порошенко на допрос пришла группа депутатов от фракции "Евросолидарности".

После допроса пятый президент заявил, что возбужденные в его отношении уголовные дела – это политические преследования, инспирированные представителями "пятой колонны" по заказу РФ.