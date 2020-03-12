На время карантина Кулеба предложил сотрудникам МИД брать детей на работу

К тому же, сотрудники ведомства смогут в этот период работать дистанционно

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предложил сотрудникам МИД на время карантина брать с собой детей на работу. По его словам, в здании Министерства будет обустроено специальное помещение, где смогут находиться дети сотрудников, если у них нет возможности оставить их дома.

Об этом Кулеба написал в Facebook.

"Кто в период карантина в детсадах и школах не может оставить ребенка до 14 лет дома, сможет прийти с ним на работу. Мы выделим в МИД отдельное помещение, где дети смогут побыть с книгой или гаджетом (хотя лучше с книгой)", – написал глава МИД.

Он добавил, что по договоренности с руководителем своего структурного подразделения сотрудники ведомства смогут также в период карантина работать дистанционно.

"В то же время руководитель имеет право вызвать сотрудника на рабочее место, если в этом существует срочная потребность или очевидно, что сотрудник злоупотребляет правом на дистанционную работу", – отметил министр.

Что же касается сотрудников посольств, представительств и консульств за рубежом, они будут обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты, а у лифтов и в туалетах здания МИД будут размещены антисептические средства.

"А еще мы вчера развесили в МИД классные постеры Министерства здравоохранения. На них простые советы, как каждый может обезопасить себя от коронавирусной инфекции", – сообщил Кулеба.

Напомним, в Украине в данный момент лишь один подтвержденный случай заболевания китайским коронавирусом, однако правительство решило объявить карантин по всей Украине.

Он предусматривает:

закрытие учебных заведений;

запрещение массовых собраний более 200 человек (исключение – Верховная Рада);

закрытие авиасообщения с некоторыми странами.

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире.