Дороги предлагали укладывать тротуарной плиткой, – "Укравтодор" о критике тендерной методички

По словам Кубракова, его команда искала инструмент, который бы позволил упорядочить разработку тендерной документации

Глава "Укравтодора" Александр Кубраков считает, что новая методика проведения дорожных тендеров позволит минимизировать риски при строительстве автомагистралей, а высокие требования к подрядчикам – необходимость для реализации изменений в отрасли.

Об этом он написал Facebook, отвечая на критику новых методических рекомендаций "Укравтодора" по закупкам.

По словам Кубракова, его команда искала инструмент, который бы позволил упорядочить разработку тендерной документации службами автомобильных дорог в областях, помог минимизировать коррупционные риски и предупредить потерю времени и средств за недобросовестных подрядчиков. Таким инструментом стала типовая тендерная документация.

"Действительно, почему бы нам не допускать к работам любые компании, которые готовы освоить государственные средства? Без шуток, я встретился с одним маркетологами, которые так и говорят - мы примем участие в тендере, а как выиграем - закупим технику, щебень, наймем работников. Стартап года", – написал Кубраков.

По его словам, один из авторов кампании против методических рекомендаций "Укравтодора" предлагал выкладывать дороги тротуарной плиточкой.

"Действительно, зачем нам эти стандарты и метровая дорожная одежда. (Если у нас есть) Плиточка", – отреагировал он.

"Хуже того – "Укравтодор" хочет знать, где находятся мощности по производству асфальтобетонной смеси. Потому что по технологии смесь должна быть транспортирована на место ремонта не более чем за 3 часа, иначе – потеря качества. Кто будет за это нести ответственность? Есть еще один технический нюанс. Асфальтобетонные заводы можно перемещать, это технически не сложно, хотя и занимает время. Давайте посчитаем - тендер состоится в апреле, 10 дней до подписания контракта. Сразу, к сожалению, взять и перевезти завод невозможно. Компания еще должна найти место под размещение этого завода (должна быть обеспечена, например, санитарно-охранная зона). Потом – получить разрешения на использование земли, на выбросы загрязняющих веществ (это может занять по разным оценкам от 2-х до 6-ти месяцев), с такими темпами реалистично установить завод в сентябре. Привет, конец строительного сезона", – подчеркнул Кубраков.

По его словам, для любого подрядчика открыты и другие возможности – можно арендовать такой завод у другой компании, заключить договор лизинга, договор на поставку.

"Критикуется тендерное обеспечение в виде банковской гарантии с полным финансовым покрытием такого обязательства. Например, если ожидаемая стоимость закупки составит 1 млрд грн., обеспечение может составлять до 50 млн грн, которые должны быть заморожены на счету. Я искренне радуюсь этой критике. То, что для "Укравтодора" является хоть каким-то рычагом воздействия на подрядчика, на его готовность вкладываться в работы и реально их выполнять, рассматривается как дискриминация", – отметил глава "Укравтодора".

Кубраков подчеркнул, что "Укравтодор" готов к диалогу со всеми заинтересованными участниками рынка, поскольку обсуждение методических рекомендаций еще продолжается в рамках созданной совместно с Минэкономики рабочей группы.

Как ранее сообщал Фокус:

"Укравтодор" планирует отказаться от практики "ямочного" ремонта дорог, на котором легче "резать" ресурсы.

В планах автодорожников, совместно с китайской компанией China Road and Bridge Corporation, построить мостовой переход через реку Днепр в Запорожье.