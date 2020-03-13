Венедиктова не отрицает, что может возглавить Офис Генпрокурора

Временный руководитель ГБР призналась, что сознательно пошла в политику ради изменений в стране

Временный руководитель ГБР Ирина Венедиктова, которая стала одним из главных "обвинителей" в истории с увольнением Руслана Рябошапки, не отрицает, что сама может возглавить Офис Генпрокурора.

Об этом она сказала в интервью Фокусу.

"Если президент посчитает такое назначение эффективным и целесообразным", – заметила глава ГБР.

Она пояснила: Зеленскому "важны организаторские способности конкретного руководителя, который может принимать сложные решения в условиях ограниченного времени, не утратив при этом следственных возможностей по самым актуальным в государстве уголовным производствам".

Комментируя недавнее увольнение генпрокурора, Венедиктова отметила, что его главной ошибкой было недостаточное внимание на процессы в регионах.

"Работу центрального аппарата настроить легче всего. Другое дело в регионах. Там работа следователей стоит, потому что прокуратура месяцами не назначает процессуальных руководителей… Поэтому в письменном виде я указала генеральному прокурору, что в 1,3 тыс. производств, расследуемых ГБР, нет процессуальных руководителей. И что он мне ответил спустя месяц? Мол, указанные факты не подтвердились. Как такое может быть? Это уже саботаж работы, о котором я молчать не могла", – сказала Венедиктова.

Она подчеркнула, что увольнение Рябошапки было справедливо, а также, что вины президента в неудовлетворительной работе Офиса Генпрокурора нет.

"Или ты работаешь и даёшь результат, или освободи место для того, кто может работать. Есть прекрасная фраза: политиков и подгузники надо менять с определённой частотой. Если ты не профессионал, тебя надо менять. Владимира Зеленского обвинять в давлении на генпрокурора нельзя. Рябошапка — человек из его команды. Дело в другом: за шесть месяцев тот не справился с поставленной задачей", – сказала Венедиктова.

Она также заявила, что сознательно пошла в политику ради изменений в стране, хотя до этого в ее жизни было все хорошо.

"В парламент я пришла из частного сектора, гражданского общества. Я человек, у которого до этого в жизни всё было позитивно и спокойно: меня, профессора, любили студенты, мои лекции время от времени оканчивались аплодисментами, но я сознательно пошла в политику — ради изменений в стране. После ухода из парламента цель не изменилась. И на должности и. о. руководителя ГБР для меня важно изменить нашу страну к лучшему, чтобы в ней было комфортно жить нашим детям", – сказала Венедиктова.

Как ранее сообщал Фокус:

Ирина Венедиктова, выступая на заседании Верховной Рады, заявила, что генеральный прокурор Руслан Рябошапка заблокировал расследования более чем тысячи уголовных дел.

5 марта Верховная Рада на внеочередном заседании отправила в отставку генпрокурора Руслана Рябошапку.

Перед голосованием президент Владимир Зеленский заявил, что Рябошапка – хороший специалист, но не показал результат.