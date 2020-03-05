Генпрокурором могут назначить Венедиктову, – СМИ

Главным кандидатом на пост остается народный депутат от "Слуги народа" Сергей Ионушас

Действующая исполняющая обязанности директора Государственного бюро расследований Ирина Венедикова рассматривается одним из кандидатов на должность генерального прокурора вместо Руслана Рябошапки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в руководстве фракции "Слуга народа".

При этом собеседник агентства, заявил, что первым вариантом является бывший юрист 95 квартала народный депутат от "Слуги народа" Сергей Ионушас, который сейчас является заместителем главы комитета по вопросам правоохранительной деятельности.

"Также обсуждают кандидатуру Ирины Венедиктовой", – сказал собеседник РБК-Украина.

Напомним, сегодня в 18:30 должно состояться внеочередное заседание парламента для рассмотрения вопроса о выражении недоверия генпрокурору Украины.

Временно и.о. главы Госбюро расследований Ирина Венедиктова, выступая на заседании Верховной Рады Украины в среду, 4 марта, заявила, что генеральный прокурор Руслан Рябошапка заблокировал расследования более чем тысячи уголовных дел.

Она также обратила внимание на чрезмерную бюрократизацию процедуры досудебного расследования, из-за чего следователи вынуждены согласовывать почти все свои действия с прокурорами.

Как ранее сообщал Фокус:

Послы G7 в Украине выразили свою поддержку генпрокурору Украины Руслану Рябошапке, заявив, что он достиг "значительного прогресса" в реформировании прокуратуры.

В Верховной Раде нардепы от фракции "Слуги народа" собрали необходимое количество подписей, чтобы провести внеочередное заседание Рады и рассмотреть на нем вопрос о выражении недоверия генпрокурору Руслану Рябошапке.

Во время одного из разговором Зеленского и Трампа, президент Украины пообещал, что Рябошапка займется расследованием дела Burisma. При этом, Зеленский назвал Рябошапку "100% его человеком, его кандидатом".