Генпрокурор Украины сомневается, что его уволят

Накануне внеочередного заседания Верховной Рады 4 марта послы G7 в Украине выразили свою поддержку генпрокурору Украины Руслану Рябошапке, заявив, что он достиг "значительного прогресса" в реформировании прокуратуры.

Об этом сообщает посольство США в Facebook.

"Мы с нетерпением ждем сегодняшней встречи послов стран "Большой семерки" (G7) с генеральным прокурором Рябошапкой, чтобы обсудить значительный прогресс, которого он достиг в реформировании Офиса генерального прокурора", – говорится в сообщении посольства.

Отметим, что в партии Слуга народа придерживается несколько иного мнения. Так глава политсилы Александр Корниенко заявил, что проводимая генпрокурором реформа прокуратуры "мешает выдвигать реальные подозрения". Он добавил, что этой весной необходимо начать обещанные во время избирательной кампании посадки, и анонсировал "очень серьезный разговор" с Рябошапкой на внеочередном заседании Верховной Рады.

Депутат от "Слуги народа" Макс Бужанский уже собрал необходимые 150 голосов для вынесения на голосования постановления о выражении недоверия генпрокурору. В случае, если его поддержат, Рябошапка будет отправлен в отставку.

Сам же Рябошапка не верит в то, что Рада проголосует за его отставку. Слухи о своем возможном увольнении он назвал "информационной провокацией" и "очередной атакой против реформы прокуратуры".

"Это свидетельство того, что мы неудобны. Я и мои заместители на месте, выполняем свои обязанности", – заявил Рябошапка.

Как ранее сообщал Фокус:

28 февраля, пресс-служба Верховной Рады сообщила, что украинский парламент соберется на внеочередное пленарное заседание в 16:00 4 марта по требованию президента Зеленского. В повестке заседания есть пункт о "про Кабмин", без уточнения деталей.

Во время одного из разговором Зеленского и Трампа, президент Украины пообещал, что Рябошапка займется расследованием дела Burisma. При этом, Зеленский назвал Рябошапку "100% его человеком, его кандидатом".

Недавно замгенпрокурора Вктор Чумак рассказал, что если Зеленский и Звонит Рябошапке, то "это не страшно". "Он же не требует от него каких-то конкретных людей", – говорил Чумак.