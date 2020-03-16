46 украинцев с Diamond Princess вернулись домой после карантина в США

Все граждане Украины прошли лабораторное тестирование на COVID-19: коронавируса у них не обнаружили

Члены экипажа круизного лайнера Diamond Princess успешно прошли карантин и вернулись из США.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Борт с 46 украинцами уже приземлился в аэропорту "Борисполь".

Все граждане Украины прошли лабораторное тестирование на COVID-19: коронавируса у них не обнаружили.

"Все лица выдержали карантин на протяжении инкубационного периода (14 дней) и больше не нуждаются в дополнительных исследованиях", – рапортуют также в МОЗ.

Всего на борту лайнера на момент его захода в порт 3,7 тыс. человек из 56 стран мира. Из них 2,7 тыс. человек – пассажиры, остальные – экипаж судна. Заразились коронавирусом около 700 из них.

Как ранее сообщал Фокус: