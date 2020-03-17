Въезды в оккупированный Крым закрыли до 3 апреля

Из-за коронавируса

С целью уменьшения потока возможно инфицированных коронавирусом, пропуск на временно оккупированную территорию АР Крым и г. Севастополь и выезд из нее временно ограничивается для некоторых категорий граждан.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

"До 3 апреля 2020 г. временно прекращается работа контрольных пунктов въезда на временно оккупированную территорию АР Крым и г.Севастополя и выезда из нее, кроме пропуска граждан Украины и членов их семей, лиц с целью обеспечения защиты национальных интересов или в связи с выполнением международных обязательств, а также представителей дипломатических учреждений и гуманитарных миссий, выезжающих с ВОТ АР Крым и г. Севастополя, а также их транспортных средств, грузов и другого имущества", – сказано в сообщении.

Въезд и выезд других категорий иностранцев и лиц без гражданства осуществляется по согласованию с Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий вместе с пограничной службой.

"Подчеркиваем, что временное закрытие КПВВ не только уменьшит поток возможно инфицированных граждан Украины через КПВВ, но и позволит их защитить. В первую очередь - пожилых людей, ведь по медицинской статистике для них коронавирус является наиболее опасным", – сказано в сообщении.

Как ранее сообщал Фокус: