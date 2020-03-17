В Украине 42 человека проверяют на коронавирус

С начала 2020 году до Центра общественного здоровья поступило 140 сообщений о подозрении на COVID-19

В Украине пока исследуют анализы 42 человек на наличие новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава "Коронавирус_Инфо".

"Всего с начала 2020 году к Центру общественного здоровья поступило 140 сообщений о подозрении на COVID-19 (7 случаев – подтверждены лабораторно, 89 – отрицательные, коронавируса нет, 42 – исследуются)", – сказано в сообщении.

Вирусологическая лаборатория ЦОЗ проверила около 500 образцов на COVID-19.

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