В Украине 42 человека проверяют на коронавирус
2020-03-17 11:57:00
С начала 2020 году до Центра общественного здоровья поступило 140 сообщений о подозрении на COVID-19
В Украине пока исследуют анализы 42 человек на наличие новой коронавирусной инфекции COVID-19.
Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава "Коронавирус_Инфо".
"Всего с начала 2020 году к Центру общественного здоровья поступило 140 сообщений о подозрении на COVID-19 (7 случаев – подтверждены лабораторно, 89 – отрицательные, коронавируса нет, 42 – исследуются)", – сказано в сообщении.
Вирусологическая лаборатория ЦОЗ проверила около 500 образцов на COVID-19.
Как ранее сообщал Фокус:
- Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам и заявил, что предложит Кабмину ввести жесткий карантин по всей Украине.
- Вечером 16 марта Кабмин утвердил предложенные президентом ограничения.
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