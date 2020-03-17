Рассмотрение дела пяти экс-беркутовцев перенесли на лето
2020-03-17 12:49:00
Суд проходил в закрытом режиме из-за карантина
Святошинский райсуд Киева перенес на 4 июня рассмотрения дела против пяти экс-беркутовцев, обвиняемых в расстреле 48 активистов Евромайдана.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Суд проходил в закрытом режиме из-за карантина.
На заседание прибыли два из пяти экс-беркутовцев, а именно Сергей Тамтура и Александр Маринченко.
Суд отобрал у них личное обязательство являться на процесс, председательствующий судья Сергей Дячук отметил, что у трех других обвиняемых такие обязательства не отбирались.
"Суд подчеркивает, что на сегодняшний день отсутствует какая-либо официальная информация о дальнейшей судьбе освобожденных обвиняемых", – заявил он.
Судья Дячук также решил из-за угрозы здоровью присутствующих не проводить заседание 17 марта и перенес дело на 4 июня на 12:00.
Как ранее сообщал Фокус:
- 28 декабря Киевский апелляционный суд отпустил из-под стражи троих экс-"брекутовцев". Решение вынесла коллегия судей во главе с Маргаритой Васильевой.
- Так, под личное обязательство вышли Олег Янишевский, Сергей Зинченко и Павел Аброськин.
- Двое других "беркутов" – Сергей Тамтура и Александр Маринченко – также освобождены. У них был ночной и круглосуточный домашний арест соответственно.
- В итоге, беркутов отдали России в рамках большого обмена пленными. Президент Зеленский после обмена заявил, что "самое важное - люди" и что он "поменял бы сто "беркутовцев" на одного разведчика".
- После этого, отданные РФ экс-беркутовцы вернулись в Киев и написали письмо Зеленскому. В своем обращении бывшие беркутовцы назвали Евромайдан госпереворотом и призвали отменить закон об амнистии майдановцев.