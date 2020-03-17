Украинцев, застрявших в Египте, в ближайшие дни эвакуируют на родину

В МИДе обещают скоро привезти граждан Украины

Украинцы, которые сейчас находятся на египетских курортах, вернутся домой в ближайшие дни. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

В министерстве утверждают, что ситуация с возвращением туристов в Украину из городов Шарм-эль-Шейх и Хургада является полностью контролируемой.

"Речь идет прежде всего о туристах, которые должны были вернуться сегодня или раньше. Ожидается, что туристы в отелях, закрытых на карантин, скоро вернутся в Украину", – заявили в министерстве.

Консул Украины находится в Шарм-эль-Шейхе и поддерживает постоянную связь с представительствами туроператоров и украинцами.

В МИДе также напомнили, что сегодня утром 1,5 тысячи граждан Украины уже вернулись из Шарм-эль-Шейха. В "Борисполь" прибыло 6 рейсов, которые вернули 1146 украинских граждан. Также 2 самолета прибыли во Львов, один – в Харьков.

Как ранее сообщал Фокус:

Ранее сообщалось, что в Египте украинские туристы, отдыхающие в отелях Reef Oasis Beach Resort 5* и Sentido Reef Oasis Senses Resort 5*, находятся на карантине. Отели расположены на таких курортах, как Шарм-эль-Шейх и Хургада.

Египет временно прекращает авиасообщение с 19 по 31 марта.