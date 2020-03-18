Кулеба украинцам на Шри-Ланке: Мы вас вытащим

Украинское посольство обратилось к украинской общине на Шри-Ланке, которая "помогает воплотить практические решения для возвращения наших домой"

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал о проделанной работе по возвращении из Шри-Ланки нескольких сотен украинских туристов, которые уже третьи сутки не могут вернуться домой.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, украинское посольство обратилось к украинской общине на Шри-Ланке, которая "помогает воплотить практические решения для возвращения наших домой".

Кроме того, авиакомпания Air Arabia подтвердила готовность выполнить запланированные ранее дополнительные рейсы для граждан Украины 18, 20 и 21 марта и получила необходимые разрешения на прилет в Украину. А Flydubai попросила разрешить прилет, а когда официальное письмо был предоставлено, попросила другое, которое уже тоже предоставили.

"МИД Украины, Посольство в Индии, Министерство инфраструктуры, Государственное агентство Украины по туризму и курортам и туроператоры Украины активно работают с этой авиакомпанией, чтобы запланированный перелет все-таки состоялся", – говорит Кулеба.

"Сейчас тысячи людей требуют от сотен людей в дипломатической службе вернуть их домой. Мы обязательно это сделаем. Но дайте нам немного времени. Мы делаем все, что в наших силах", – добавил он.

Также МИД Украины "находится на постоянной связи с туроператорами Travel Professional Group и Join UP.

Как ранее сообщал Фокус:

МИД отчитался о возвращении из Египта свыше 7 тыс. украинцев: 6112 туристов вылетели из Шарм-эль-Шейха и еще 972 – из Хургады.