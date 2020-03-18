Боевики на Донбассе 10 раз нарушили режим тишины

Также боевики дважды обстреляли участки разведения №3 Богдановка-Петровское

На Донбассе, 17 марта вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Боевики обстреляли позиции ВСУ из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы зафиксировали вблизи Павлополя, Стагнивки, Широкиного, пункта Березовое, рядом с Славным, в районе населенного пункта Новолуганское, рядом с Орехово и неподалеку Новотошковского.

Также боевики дважды обстреляли участки разведения №3 Богдановка-Петровское - с автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия. Как сообщают в штабе, украинские военные огонь не открывали, соблюдая режим "тишины".

С начала суток 18 марта боевики из станкового противотанкового гранатомета начали обстреливать позиции украинских военных вблизи населенного пункта Марьинка, без потерь.

Как ранее сообщал Фокус: