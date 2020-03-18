Боевики на Донбассе 10 раз нарушили режим тишины
2020-03-18 08:23:00
Также боевики дважды обстреляли участки разведения №3 Богдановка-Петровское
На Донбассе, 17 марта вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Боевики обстреляли позиции ВСУ из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Обстрелы зафиксировали вблизи Павлополя, Стагнивки, Широкиного, пункта Березовое, рядом с Славным, в районе населенного пункта Новолуганское, рядом с Орехово и неподалеку Новотошковского.
Также боевики дважды обстреляли участки разведения №3 Богдановка-Петровское - с автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия. Как сообщают в штабе, украинские военные огонь не открывали, соблюдая режим "тишины".
С начала суток 18 марта боевики из станкового противотанкового гранатомета начали обстреливать позиции украинских военных вблизи населенного пункта Марьинка, без потерь.
Как ранее сообщал Фокус:
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