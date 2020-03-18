Коронавирус в Украине: стало известно состояние здоровья заболевших детей
2020-03-18 11:45:00
Форма заболевания – легкая
У детей десяти, полтора и полгода, в которых вчера подтвердили коронавирус, легкая форма протекания болезни.
Об этом сообщает заместитель главы ОГА Наталья Гусак, передает Суспільне.
По ее словам, дети находятся в палатах с мамами, у которых тоже 17 марта подтвердили заболевания.
Гусак добавила, что детей нет температуры, лихорадки и пневмонии.
Как ранее сообщал Фокус:
- 17 марта Минздрав отчитался о 7 новых случаях COVID-19 в Украине. Один из них зарегистрирован в Киевской области.
- Остальные 6 случаев (в т.ч. один летальный) пришлись на Черновицкую область. Среди заболевших – лица в возрасте 31, 10, 18 лет, а тажке двое детей (одному – год и 10 месяцев, второму – шесть месяцев).
Loading...