Кабмин выделил $4 млн для эвакуации самолетами из-за рубежа 35,5 тысяч украинцев

На авиационные перевозки во время карантина установлены предельные тарифы

Кабмин 18 марта выделил $4,161 млн из резервного фонда правительства для эвакуации 35479 граждан Украины из-за рубежа. Будут выполнены 175 авиарейсов. Об этом сообщил в Телеграм народный депутат Алесей Гончаренко.

Напомним, те, кто не успел вернуться в Украину до 17 марта, могут воспользоваться системой ДРУГ. Об этом президент Владимир Зеленский рассказал в своем видеообращении. Украинцам за рубежом необходимо зарегистрироваться на сайте ДРУГ и там же сообщить о стране, в которой они находятся.

Также Зеленский сказал, что в некоторых городах теперь расположены "хабовые точки", из которых в Украину можно вернуться либо по льготным ценам, либо вовсе бесплатно. Это Стамбул, Дубай, Абу-Даби, Прага, Берлин, Варшава, Перемышль, Вена, Братислава, Рига и Вильнюс.

Авиакомпания SkyUp открыла продажу билетов на дополнительные рейсы 22 и 24 марта для эвакуации украинских граждан из Чехии. Украинский посол в этой стране Евгений Перебийнис сказал, что около 3 тысяч граждан Украины зарегистрировались для эвакуации. "Часть из них вернется спецрейсами SkyUp. Готовим также с коллегами из Варшавы отправку граждан в Украину спецпоездами", – сообщил посол.

Правительство 17 марта поручило Министерству инфраструктуры установить предельные тарифы на услуги авиационных перевозок пассажиров. Речь идет о рейсах, которые будут осуществляться авиакомпаниями в международном и внутреннем сообщении с целью возвращения украинских граждан домой.

Пограничная служба проводит работу, чтобы обеспечить доставку домой украинцев, находящихся на смежной стороне без транспортных средств. Для этого пограничники задействуют транспортные средства органов местной власти. Так, в течение суток (с 17 по 18 марта) в Волынской, Львовской и Закарпатской областях в Украину доставлены около 4500 человек.

Как ранее сообщал Фокус:

17 марта МИД отчитался о возвращении из Египта свыше 7 тыс. украинцев: 6112 туристов вылетели из Шарм-эль-Шейха и еще 972 – из Хургады.