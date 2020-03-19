Стали известны подробности заражения коронавирусом в Донецкой области

Заболевшим является житель Мариуполя

18 марта,Минздрав сообщил о первом лабораторно подтвержденном случае COVID-19 в Донецкой области. Губернатор Донецкой области Павел Кириленко рассказал, что вирус обнаружили у 52-летнего мариупольца, вернувшегося из Египта.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Медики оказывают ему помощь – всем необходимым больницы обеспечены. Лица, состоявшие с ним в контакте, выявлены и находятся под наблюдением", – cообщил Кириленко.

Он попросил жителей Мариуполя и всей Донецкой области сохранять спокойствие и заботиться о гигиене, в том числе и информационной, доверяя только официально подтвержденным сообщениям.

Как ранее сообщал Фокус:

18 марта, глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил о начале испытаний вакцины от коронавируса. Он назвал это "невероятным достижением", ведь испытания начались лишь спустя 60 после получения генома коронавируса.