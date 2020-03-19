Ситуация на Донбассе: боевики ранили трех украинских военных

Позиции ВСУ были обстреляны 15 раз

За минувшие сутки российско-оккупационные войска 15 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. В результате трое украинских военнослужащих получили боевые травмы.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Боевики вели огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120-мм и 82-мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Под обстрелы попали позиции войск рядом с Песками, Павлополем, Марьинкой, Красногоровкой, Водяным, Крымским и Зайцевым. Также стреляли вблизи Счастье, Новотошковского, Новолуганского, Южного и Хутора Свободного.

Кроме этого, противник дважды обстрелял участка разведения № 3 Богдановка-Петровское из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. В штабе заявили, что украинские защитники огонь не открывали, соблюдая режим тишины.

Как ранее сообщал Фокус: