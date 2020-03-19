Карантин в Украине: супермаркеты Сильпо и Novus сокращают график работы

Ритейлеры сокращают работу супермаркетов из-за ограничений движения транспорта

Сетевые магазины Fozzy Group и Novus решили сократить график работы супермаркетов из-за карантина и проблем с транспортом.

Об этом сказала глава департамента корпоративных коммуникаций Fozzy Group Нина Мищенко, пишет "Интерфакс-Украина".

"Мы приняли решение скорректировать регулярный график работы некоторых не круглосуточных магазинов и уменьшили на час время их открытия и закрытия. Теперь почти 180 супермаркетов "Сильпо" будут работать с 9:00 до 22:00, чтобы наши коллеги могли беспрепятственно добраться на работу и домой", – сообщила она.

По ее словам, новый график не повлияет на доступность товаров и сервис для покупателей.

"Актуальные часы работы супермаркетов рекомендуем смотреть на сайте компании, есть несколько супермаркетов, которые закрываются в 21:00 и 21:30", – добавила она.

Кроме того, сокращают график работы и магазины Novus.

В частности, с 18 марта торговые точки сети Novus работают с 9:00 до 22:00.

Как ранее сообщал Фокус:

11 марта Кабмин ввел карантин по всей территории Украины до 3 апреля из-за пандемии коронавируса. Закрыты учебные заведения и запрещены массовые мероприятия.

Сеть магазинов "АТБ" с 18 марта ввела ограничения на продажу некоторых товаров в одни руки.

В связи с карантином ПриватБанк принял решение продлить сроки действия платежных карт (зарплатных, социальных, пенсионных и т.д.) на 90 дней.