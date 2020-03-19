Зеленский рассказал Трюдо, как Украина борется с коронавирусом и попросил помощи

2020-03-19 20:01:00

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Трюдо пообещал содействовать эвакуации украинцев из Канады. Также Канада готова выделить Украине препараты и медоборудование

Президент Владимир Зеленский переговорил по телефону с премьером Канады Джастином Трюдо.

Об этом информирует пресс-служба главы Украины.

Основной темой разговора стало противодействие пандемии коронавируса. 

Стороны заявили о готовности к координации усилий для сдерживания распространения заболевания.

Также президент Зеленский пожелал супруге Тюро скорейшего выздоровления от COVID-19.

Премьер Канады, со своей стороны, пообещал содействовать эвакуации из Канады граждан Украины. Кроме того, Трюдо подчеркнул, что Канада готова выделить Украине препараты и медоборудование.

Как ранее сообщал Фокус:

  • На фоне распространения коронавируса в больницах Парижа наблюдается массовое воровство защитных масок. Счет идет на тысячи. Как отмечает издание, больше всего воруют хирургические маски (те, которые пациент должен надевать, чтобы избежать заражения других людей) и маски типа FFP2, которые обладают высоким уровнем фильтрации (до 95%).

 

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