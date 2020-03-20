Коронавирус в Украине: пять новых случаев подтвердили на Буковине

Всего на территории Черновицкой области выявлены 15 случаев Covid-2019

В Черновицкой области подтвердили еще пять случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

Пациенты изолированы, их состояние стабильное.

Таким образом, на территории области подтверждены 15 случаев Covid-2019. Одна женщина скончалась.

Всего по состоянию на 19 марта в Украине зафиксировано 26 случаев коронавируса. За сутки выявлено 10 из них.

Глава ОГА Сергей Осадчук сообщил, что среди инфицированных в Черновицкой области есть и контактные лица, которые общались с другими зараженными, приехавшими из-за границы.

Он добавил, что что в Черновицкой области разработали онлайн-карту, на которой смогут отметить свое место жительство вернувшиеся из-за границы жители области. Их он попросил самоизолироваться.

Осадчук также проинформировал, что вблизи сел Колинковцы, Бочковцы, Грозинцы и Топоривцы, где наблюдается наибольшее число подозрений на коронавирус, 19 марта выставили медико-санитарные блокпосты, чтобы мерить температуру у людей и информировать их об инфекции.

Как ранее сообщал Фокус: