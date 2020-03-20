Глава МОЗ о коронавирусе в Украине: Самое трудное еще впереди
2020-03-20 18:23:00
Неправильно надеяться на то, что вирус обойдет стороной Украину, признает Илья Емец
Коронавирус будет и дальше распространяться по Украине. Самое трудное еще впереди.
Об этом в своем обращении заявил глава Минздрава Илья Емец.
"Пока наша статистика меньше, чем во многих европейских странах, но надеяться на то, что вирус обойдет Украину стороной – неправильно. Самое трудное впереди", – заявил Емец.
Поэтому министр здравоохранения советует украинцам оставаться дома, мыть руки и держать дистанцию.
"Равнодушие к карантину и пренебрежение правилами может стоить жизни. Призываю вас своевременно обращаться к врачам и не ставить под угрозу свою жизнь и здоровье своих близких", – добавил Емец.
Как ранее сообщал Фокус:
- 19 марта в Украине подтвердили новые случаи заражения коронавирусом в Житомире, Киеве, Днепропетровской и Черновицкой областях.
- Городские власти Киева приняли решение о введении чрезвычайной ситуации в столице.
- Уже сегодня, 20 марта, в Черновцах выписали первого выздоровевшего от коронавируса в Украине. При этом, общаться с журналистами выздоровевший отказался.
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