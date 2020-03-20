В Черновцах выписали из больницы первого переболевшего коронавирусом
2020-03-20 15:59:00
Общаться с журналистами выздоровевший отказался
В Черновцах в пятницу, 20 марта, выписали первого выздоровевшего от коронавируса в Украине.
Об этом сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Facebook.
По его словам, выздоровел мужчина, который также был и первым зараженным коронавирусом в Украине. Он поздравил его с выздоровлением и заявил, что мужчина уже вернулся домой.
При этом, общаться с журналистами выздоровевший отказался. По словам главврача больницы, в настоящее время мужчина находится на самоизоляции.
Как ранее сообщал Фокус:
- 19 марта в Украине подтвердили новые случаи заражения коронавирусом в Житомире, Киеве, Днепропетровской и Черновицкой областях.
- Городские власти Киева приняли решение о введении чрезвычайной ситуации в столице.
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