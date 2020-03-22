Нарушили карантин. В Украине полиция составила 1415 админпротоколов

Наибольшее количество нарушений было зафиксировано в Днепропетровской области

В Украине полиция составила 1415 административных протоколов за нарушение населением введенного карантина. Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции.

Согласно сообщению, протоколы были составлены по ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

"Больше всего нарушений выявлено в Днепропетровской области. В частности, полицейские составили 221 админпротокол", – сообщили в полиции.

Также нарушения были зафиксированы и в других украинских городах: Киев – 159 нарушений, Донецкая область – 112, Харьковская – 103, Киевская – 93, Запорожская – 74, Черкасская – 70, Одесская – 66, Херсонская – 58, Черниговская – 52 и других областях. В суд направлено 1358 административных протоколов.

Кроме того, в Единый реестр досудебных расследований внесено 9 уголовных производств по ст. 325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений). В частности, в Харьковской - 3, по одной Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Львовской, Сумской областях и городе Киеве.

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