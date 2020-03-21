В Житомире открыли дело против больного коронавирусом, который перевозил туристов
2020-03-21 14:57:00
Мужчина возил туристов в Австрию
Полиция открыла уголовное дело в отношении больного коронавирусом житомирянина, который возил туристов в Австрию.
Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Уголовное производство открыто по ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционным заболеваниям и массовым отравлением) Уголовного кодекса Украины.
"В ходе досудебного расследования проверяется информация об укрытии сведений больным COVID-19, причастности к организованной перевозки группы туристов в Австрию и обратно в Украину", – сказано в сообщении.
Рейсами авиалиний в обе стороны одновременно с больным воспользовались еще более 30 человек.
"Сейчас полицейские устанавливают их контакты, место проживания и общаются с ними о цели недавнего визита за границу, а также объясняют необходимость соблюдения режима самоизоляции", – сказано в сообщении.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Украине уже умерли три человека с коронавирусом - 71-летняя женщина в Радомышле и 33-летняя в Черновцах (по словам медиков, в данном случае коронавирус не был причиной смерти).
- 20 марта из больницы в Черновцах выписали первого пациента, который заразился коронавирусом.