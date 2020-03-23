САП будет расследовать промедление Кабмина Гончарука с запретом на экспорт масок (обновлено)
2020-03-23 12:22:00
САП открыла дело из-за того, что правительство Алексея Гончарука якобы проигнорировало просьбу СНБО запретить экспортировать маски
Руководителем САП Назаром Холодницким зарегистрировано уголовное производство по факту возможной служебной небрежности служащих Кабинета Министров Украины из-за мероприятий, направленных на противодействие коронавирусу в Украине.
Об этом сообщает пресс-служба САП.
"Так, согласно обнародованной информации 31 января 2020 года и 8 февраля 2020 года секретарем Совета Национальной безопасности и обороны Украины в адрес премьер-министра Украины направлены письма о настоятельной необходимости ограничения экспорта и реэкспорта продукции, которая прямо или косвенно может быть использована при реализации противоэпидемических, профилактических и лечебных мероприятий на территории Украины с целью недопущения распространения случаев заболевания короновирусом Covid-19", – сказано в сообщении.
Кабинетом министров Украины тогда фактически проигнорированы вышеуказанные меры, так и не были приняты.
23 марта 2020 года сведения о возможном совершении уголовного правонарушения внесены в ЕРДР по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.367 УК Украины.
По данным издания "Цензор.нет", секретарь СНБО Алексей Данилов еще 31 января, вскоре после начала распространения вируса по миру, обратился к премьер-министру Алексею Гончаруку с требованием запретить экспорт и реэкспорт продукции медицинского назначения, защитных масок, перчаток, халатов.
У Гончарука это предложение якобы проигнорировали, и запрет ввел только 11 марта Кабмин Дениса Шмыгаля.
Напомним, на испанском телевидении показали разгрузку украинских защитных масок и респираторов. Глава Гостаможенной службы Максим Нефьодов прокомментировал сюжет и заявил, что все поставки в Испанию – легальны.
(Обновлено)
"Українські новини" сообщают, что ГБР допросят Алексея Гончарука в рамках расследоваия.
Как ранее сообщал Фокус:
- На границе с Польшей пограничники задержали украинца, который пытался незаконно вывезти за пределы государства 10 тыс. 653 одноразовых медицинских маски.
- В связи с распространением коронавируса по миру, Германия и Россия временно запретили вывозить со своих территорий медицинские маски, а также другие средства защиты от инфекции.