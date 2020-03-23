Правительство временно разрешило дистанционную торговлю лекарствами и запретило экспорт спирта

Украинцам запрещено покидать пределы страны в туристических целях

Кабинет министров запретил до 1 июня текущего года экспорт этилового спирта с территории Украины. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем телеграм-канале.

"Посты контроля на выездах из предприятий, производящих этиловый спирт, должны обеспечить контроль, куда и кому отгружается спирт", – написал он.

Кроме того, Кабмин разрешил лицензиатам на период карантина осуществлять дистанционную торговлю лекарственными средствами и сопутствующими товарами.

Также разрешено организовывать и осуществлять доставку непосредственно потребителям лекарственных средств с соблюдением во время их транспортировки условий хранения, определенных производителем.

Со вторника, 24 марта, гражданам Украины запрещено покидать пределы страны в туристических целях. Деятельность всех аэропортов, кроме "Борисполя", будет прекращена. Это касается только пассажирских перевозок.

Как ранее сообщал Фокус: