Все эвакуированные подписали согласие на самоизоляцию

У пассажиров поезда, который эвакуировал украинцев из Латвии, симптомов коронавируса не обнаружено.

Об этом говорится в официальном Telegram-канале Минздрава Короновірус-ІНФО.

"Поезд из Риги уже прибыл в Киев. Все пассажиры прошли температурный скрининг. У 5 человек было установлено подозрение на COVID-19. Им провели быстрые тесты на коронавирусную инфекцию. На время их выполнения поезд оставался на санитарной остановке", – говорится в сообщении.

Результаты быстрых тестов на COVID-19 у всех 5 пассажиров негативные, то есть коронавирусной инфекции не обнаружено.

Все эвакуированные подписали согласие на самоизоляцию, за ними будет вестись медико-санитарный надзор.

По данным "Обозревателя", пассажиры поезда после прибытия его на вокзал в 15:45 находились в нем несколько часов. После чего людей начали выпускать и они "бросились врассыпную". Их тут же начали распределять по автобусам в регионы. Также были замечены "скорые", которые уезжали с перрона. Некоторых людей родственники забирали личным транспортом.

По данным "РБК-Украина", медики выводили из поезда двух пассажиров, у одного из них была температура 37,4. LB.ua сообщает, что повышенная температура была у 10 человек.

Как ранее сообщал Фокус:

20 марта во Львовской области на границе с Польшей встретили два поезда, которыми эвакуировали граждан Украины.