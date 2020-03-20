УЗ завтра отправит за украинцами в Литве и Латвии поезд "4 столицы"
2020-03-20 20:52:00
Поезд № 31/32 проследует по пути Киев – Минск – Рига – Вильнюс и по дороге в Литву завезет домой из Украины всех желающих белорусов и прибалтов
Завтра УЗ отправит в Европу поезд "4 столицы", который заберет домой украинцев.
Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.
Поезд № 31/32 проследует по пути Киев – Минск – Рига – Вильнюс.
По пути из Киева он доставит домой всех желающих граждан Беларуси, Литвы и Латвии, а на обратном пути заберет уже украинцев.
Отправление – 21 марта в 12:55. В Минск он прибудет 22 марта в 00:05, в Вильнюс – в 3:48, а в Ригу – в 8:29 того же дня.
Обратно в Киев он приедет 23 марта в 16:42.
Украинцы, которые сейчас находятся в Латвии, могут приобрести билеты на сайте booking.uz.gov.ua, либо же в кассах Риги.
Те, кто сейчас находятся в Литве смогут попасть на поезд только через booking.uz.gov.ua.
Также в УЗ напоминают о нескольких "Интерсити+" Пшемысль – Киев, которые эвакуируют граждан Украины из Польши и Чехии.
Как ранее сообщал Фокус:
- Сегодня из Египта домой вернулись 25 237 граждан Украины, среди которых 830 человек находились на карантине в гостиницах.
- Четверо украинцев застряли в охваченном протестами Чили. Из-за закрытия границ они не могут вернуться в Украину.