"На улицах, мягко сказать, дурдом". Украинцы не могут добраться домой из охваченного протестами Чили

В стране растет число зараженных коронавирусом и пятый месяц продолжаются антиправительственные протесты

Четверо украинцев путешествовали по Южной Америке и оказались в Чили, где и застали объявление карантина и закрытие границ в Украине из-за коронавируса. Теперь они не могут вернуться домой их охваченной протестами страны. Фокус связался с одним из туристов Григорием Петлюком.

"Застряли, так сказать – авиакомпании отменили рейсы. В Украину не попасть. С нами на связь вышел консул. Говорит, мы вас помним, берегите здоровье. Все. Мы с друзьями добрались в Сантьяго и ждем пока сможем улететь домой. Но тут происходит что-то невообразимое. У людей паника. На улицах, мягко сказать, дурдом", - рассказывает Фокусу Григорий Петлюк

По словам украинца, в Сантьяго (столица Чили) сейчас проходят протесты коммунистов и феминистов, которые регулярно переходят в столкновения с полицией.

"До конца не знаю, что тут происходит, но люди на улицах ведут себя очень агрессивно. Охранник в отеле, где мы жили, посоветовал не выходить на улицу. Но мы добрались до аэропорта и пытаемся хотя бы улететь на север страны – там вроде бы спокойнее", - рассказывает Григорий.

С украинцами в Чили на постоянной связи секретарь консула Украины, но помочь с возвращением домой все равно не может – ссылается на "быстро меняющуюся информацию и отсутствие указаний свыше".

В то же время, по словам Григория, несмотря на протесты, в Сантьяго местные жители опасаются распространения коронавируса.

"Большинство людей ходят в масках, но на улицах не так уж и много жителей. Но скажу откровенно, есть здесь такие районы, в которые если коронавирус придет – то это будет конец. Антисанитария – это еще мягко сказано", - говорит Петлюк.

По состоянию на 19 марта, в Чили 342 человека заразились коронавирусом. 18 марта президент Чили Себастьян Пиньер объявил в Чили режим катастрофы из-за резко растущего числа заболевших коронавирусом. Данный режим предполагает сбор и хранение запасов продовольствия, установление комендантского часа, карантина, ограничение собраний и свободы передвижения, задействование вооруженных сил на улицах для контроля за реализацией новых мер. Такие меры продлятся 90 дней.

Данный режим предполагает сбор и хранение запасов продовольствия, установление комендантского часа, карантина, ограничение собраний и свободы передвижения, задействование вооруженных сил на улицах для контроля за реализацией новых мер. Ранее власти Чили закрыли границы для иностранцев.

Массовые протесты в Чили начались в прошлом году после повышения цены на проезд в метро. Жители выступали против невозможности получить достойное бесплатное образование и услуги здравоохранения, невысоких зарплат и роста тарифов. Поначалу мирные, акции протеста к 18 октября переросли в столкновения с правоохранителями и погромы. В ноябре власти и оппозиция смогли прийти к соглашению о проведении референдума по новой конституции в апреле 2020 года.

Однако антиправительственные протесты не утихают. За пять месяцев погиб 31 человек, более 3 тыс. пострадали, более 30 тыс. задержаны. 8 марта в Международный женский день начались массовые протесты феменисток, которые требуют защиты прав женщин.