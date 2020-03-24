Киев на кризисе из-за коронавируса может потерять миллиард гривен, – Кличко
2020-03-24 13:08:29
"Не исключаю, что эта цифра может увеличиться в случае обострения ситуации", – говорит столичный глава
Киев по приичне кризиса, вызванного коронавирусом, может потерять один миллиард гривен.
Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает пресс-служба КГГА.
"По предварительным расчетам, потери для столицы достигнут одного миллиарда гривен. Не исключаю, что эта цифра может увеличиться в случае обострения ситуации", – говорит Кличко.
Также столичный глава добавил, что Украина в целом и Киев в частности зависимы от мировой экономики и у городских властей есть видение трех основных вариантов развития ситуации.
"Надеюсь, наихудший не оправдается. Этот кризис уже ударил по бюджету Киева", – заявил он.
"Но я, как мэр, сделаю все, чтобы реализовать все инфраструктурные планы на этот год – в том числе строительство мостов и развязок", – добавил Кличко.
Кроме того, Кличко сообщил, что в Киеве сейчас сформированы два штаба: один разрабатывает стратегию для борьбы с коронавирусом, а второй думает, как минимизировать потери для городского бюджета.
Отдельно мэр отметил, что он уже предложил Кабмину решение, которое поможет снизить стоимость коммунальных услуг для населения.
Как ранее сообщал Фокус:
- Вчера глава МВД Арсен Аваков призвал пересмотреть госбюджет, начислить выплаты неработающим и подумать о льготах по коммуналке.
- А уже сегодня премьер Денис Шмыгаль высказался, мол Украина входит в нынешние "турбулентные времена" с гораздо более сильными позициями, чем в 2008 году.