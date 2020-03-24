Кличко допустил закрытие въездов и выездов из Киева
2020-03-24 13:31:00
По словам мэра, если ситуация с коронавирусом не стабилизируется, возможны жесткие ограничения
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в случае ухудшення ситуации с коронавирусом, может быть закрыт въезд и выезд из города.
Об этом Кличко сообщил на брифинге.
"Решение о возвращении украинских граждан принимало Министерство иностранных дел, а с проблемой потенциально инфицированных людей на улице и угрозой быстрого распространения инфекции столица, к сожалению, остается сам на сам", – сказал он.
Если ситуация с коронавирусом не стабилизируется, возможны жесткие ограничения, подчеркнул он.
"Ситуация еще контролируется. Если она начнет резко ухудшаться, у нас не будет другого выхода, как ввести более жесткие меры. Максимально ограничивать передвижения по городу, закрывать въезды и выезды из столицы, крайне ограничивать передвижения по городу людей. Все то, что я сейчас перечислил, все это возможно", – говорит Кличко.
Мэр добавил, что если киевляне будут соблюдать ограничительные меры, то это не потребуется.
"Многое сегодня зависит от киевлян в первую очередь. Если они будут выполнять правила ограничений, то обострения ситуации можно еще избежать", – говорит мэр.
Кроме того, Кличко рассказал, что по причине кризиса, вызванного коронавирусом, Киев может потерять один миллиард гривен.
Как ранее сообщал Фокус:
- 11 марта Кабмин ввел карантин по всей территории Украины до 3 апреля из-за пандемии коронавируса. Закрыты учебные заведения и запрещены массовые мероприятия.
- 20 марта городские власти Киева приняли решение о введении чрезвычайной ситуации в столице.
- с 21 марта в Киеве остановлено движение пассажирского транспорта на время карантина.