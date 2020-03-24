В оккупированном Крыму подтвердили уже семь случаев коронавируса

Люди госпитализированы в инфекционные отделения больниц Крыма и все находятся в отдельных боксах

В оккупированном Крыму зафиксировано семь случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Об этом заявил так называемый глава Крыма Сергей Аксенов, передает РИА Новости.

"В Республике Крым подтверждено шесть новых случаев коронавирусной инфекции. Установлено, что все заболевшие – жители республики, вернувшиеся из неблагополучных по коронавирусу стран", – сообщил он.

До этого сообщалось об одном зараженном. По словам Аксенова,он вернулся из Франции через территорию Украины.

По его словам, всем заболевшим диагнозы подтверждены лабораторно в установленном порядке. Люди госпитализированы в инфекционные отделения больниц Крыма и все находятся в отдельных боксах.

"У четырех инфицированных наблюдается бессимптомное течение заболевания, которое выявлено лабораторно. У двоих заболевших – состояние средней степени тяжести. Пациенты получают необходимое лечение в соответствии с действующим протоколом Министерства здравоохранения", – добавил Аксенов.

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