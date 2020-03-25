Украинские бойцы огнем прекращали провокации боевиков на Донбассе, – штаб ОС
2020-03-25 08:23:26
За прошедшие сутки боевики восемь раз открывали огонь по позициям украинских военных, потерь и ранений нет
За прошедшие сутки, 24 марта, боевики восемь раз нарушили режим прекращения огня. Потерь и ранений в ВСУ нет.
Об этом сообщает штаб ОС.
Противник обстреливал позииции украинской армии из запрещенных Минскими соглашениями минометов 82 мм, вооружения БМП-1, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности "Восток" зафиксировано четыре обстрела: у Красногоровки, Березового, Марьинки и Павлополя.
Еще четыре раза боевики открывали огонь по направлению "Север". Под обстрел попали позиции украинских военных у Новоалександровки, Крымского, Новотошковского и Травневого.
"Огнем в ответ подразделения ОС прекратили провокации противника", – говорится в сообщении.
Также в штабе говорят об обстреле боевиками участка разведения сил №3 (Богдановка – Петровское).
"Украинские защитники огонь в ответ не открывали, придерживаясь режима прекращения огня", – отчитались в армии.
Потерь и ранений за прошедшие сутки нет.
С начала текущих суток боевики успели один раз из станкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов обстрелять позиции украинских бойцов у Авдеевки.
Военные ОС приняли необходимые меры для прекращения огневой провокации противника, говорят в штабе.
Как ранее сообщал Фокус:
- 16 марта контрольные пункты въезда-выезда в Донецкой и Луганской областях, по решению штаба ОС, приостановили свою работу.
- За 23 марта боевики семь раз нарушили режим прекращения огня. Двое бойцов ВСУ ранены.