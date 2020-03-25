101-летний Борис Патон покидает пост президента НАНУ, – СМИ

Патон с 1962 года является президентом НАНУ

Президент Национальной академии наук Украины, 101-летний Борис Патон, который с 1962 года является президентом ведомства, покинет свой пост.

Об этом сообщают Українські Новини.

По данным издания, он не подал свою кандидатуру на выборы нового президента НАНУ, которые были назначены на 16 апреля.

Эта дата для проведения общего собрания отделений НАНУ и выбора президента была определена постановлением президиума НАНУ № 36 от 29 января 2020 года. Однако из-за карантина это собрание может быть перенесено.

На пост президента НАНУ подали свои кандидатуры 5 академиков НАНУ в возрасте от 55 до 79 лет.

Среди них: Владислав Гончарук (79 лет), Сергей Комисаренко (78 лет), Владимир Семиноженко (70 лет) Анатолий Загородный (68 лет) Богдан Данилишин (55 лет).

Заседание президиума НАНУ, на котором будут утверждены кандидаты, планируется провести 25 марта.

Борис Патон – ученый в области сварочных процессов, металлургии и технологии металлов, доктор технических наук. Автор и соавтор более 720 изобретений (500 иностранных патентов), более 1200 разнообразных публикаций, в том числе 20 научных монографий.

Он родился в 1918 году в Киеве в семье известного ученого Евгения Оскаровича Патона. В 1941 году окончил Киевский политехнический институт по специальности инженер-электрик; защитил кандидатскую диссертацию на тему "Анализ работы сварочных головок и средств их питания при сваривании под флюсом".

Как ранее сообщал Фокус:

В 2015 году академик Борис Патон переизбран президентом Национальной академии наук Украины.

Борис Патон, реагируя на новогоднее обращение президента Владимира Зеленского, написал в Facebook, какой должна быть национальная идея украинцев. Позже оказалось, что страница Патона в соцсети оказалась фейком.