Кличко не знает, когда откроют метро в Киеве

Предварительно метро закрыто до 3 апреля

Мэр Киева Виталий Кличко не знает откроют столичный метрополитен 3 апреля, потому что если коронавирус будет распространяться, то ограничения будут действовать и в дальнейшем.

Об этом мэр сообщил во время брифинга.

"Метро в столице приостановило перевозки пассажиров 17 марта, предварительно – до 3 апреля, но мы следим за развитием ситуации. Если вирус будет распространяться с такой же динамикой и далее – ограничения будут действовать. Мы должны максимально ограничить социальные контакты, максимально защитить здоровье и жизнь людей, поэтому дату открытия метро сегодня я вам назвать не могу", – сказал он.

Как ранее сообщал Фокус: