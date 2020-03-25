ВНО и начало вступительной кампании перенесут из-за карантина, – МОН

В министерстве обещают, что ВНО обязательно произойдет

Министерство образования и науки в связи с продлением в Украине карантина изменит сроки вступительной кампании и дату проведения Внешнего независимого оценивания (ВНО). Об этом сообщает пресс-служба МОН.

Отмечается, что на период карантина (до 24 апреля) все учебные заведения независимо от формы собственности и сферы управления должны продолжить ограничительные меры.

"Учитывая ситуацию в мире, такое решение было ожидаемым. Сейчас сроки карантина могут снова измениться в зависимости от эпидемиологической ситуации в Украине. Нынешнее ВНО нужно будет переносить на более поздние даты", – отметил заместитель Министра образования и науки Егор Стадный.

Он добавил, что ВНО обязательно произойдет. При этом сроки проведения вступительной кампании также будут изменены.

"Сейчас мы имеем несколько возможных сценариев развития событий. Надеюсь, что до конца этой недели уже сможем представить их обществу с четким таймингом", – отметил Стадный.

Также предусмотрены изменения в проведении пробного внешнего независимого оценивания. Подробную информацию об этом обнародуют на сайте МОН завтра, 26 марта 2020 года.

Как ранее сообщал Фокус:

3 февраля сообщалось, что в Украине началась регистрация на внешнее независимое оценивание.