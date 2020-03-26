Без режима ЧП полиция не будет отслеживать передвижение украинцев по телефону, — Аваков

По словам Авакова, у полиции такая возможность есть, но ею пока пользоваться не будут

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что полиция не будет следить за украинцами с помощью мобильных сетей во время карантина.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По словам Авакова, у Национальной полиции такая возможность есть, пользоваться такой технологией не будут, так как в Украине не введено чрезвычайное положение.

“Я сейчас слышу и читаю в прессе, что кто-то из моих заместителей сказал, что вот мы готовы по телефонным пинам, по телефонным IP контролировать передвижение человека. Мы готовы. Но это нарушение конституционных прав. Пока не введен режим чрезвычайного положения – никто по телефону не будет отслеживать перемещение каждого человека”, – говорит министр

Напомним, ранее замглавы МВД Антон Геращенко сообщил, что полиция может начать контролировать самоизоляцию украинцев в связи со вспышкой коронавируса с помощью данных мобильных операторов.

Как ранее сообщал Фокус:

В понедельник, 23 марта, Кабинет министров ввел в действие режим чрезвычайной ситуацию в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях для предотвращения распространения COVID-19.

Премьер-министр Денис Шмыгаль ранее заявил, что Кабмин готов к введению чрезвычайного положения в Украине для предотвращения коронавируса. Президент Владимир Зеленский допускал, что в случае необходимости примет соответствующее решение. В таком случае указ главы государства должны будут утвердить депутаты.

Министр здравоохранения Илья Емец выступает за введение в Украине режима чрезвычайного положения.