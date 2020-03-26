Тесты на коронавирус в госбольницах делают бесплатно, – Кличко

Но мэр Киева призвал заключить декларацию с семейным врачем

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что у киевлян с симптомами ОРВИ не потребуют наличия декларации с семейным врачом для оказания помощи. Врачи сделают тест на коронавирус бесплатно.

Об этом он сообщил на брифинге.

"Мы должны и будем оказывать медицинскую помощь всем, у кого будет обнаружен коронавирус или подозрение на заболевание. Если вы не подписали декларацию, а заболели и обратились с жалобой на высокую температуру, давление, сильную боль – врач вас осмотрит, проконсультирует, сделает тест и назначит лечение. А в случае необходимости – направит к одному из семи определенных лечебных центров", – сказал мэр столицы.

Однако, мэр Киева настоятельно посоветовал подписать декларацию с врачем.

По его словам, жители Киева с декларацией смогут, в частности, сдать бесплатные анализы. Потому что средства за это государство перечисляет по программе "Деньги идут за пациентом". Также те, кто подписал декларацию, могут получить лекарства в рамках программы, которую финансирует Киев.

Мэр также напомнил, что срок, за который можно ее подписать, ограничен, и призвал киевлян не медлить.

Напомним, в Киеве зафиксировали шесть новых случая коронавируса. Всего сейчас подтверждены 40 случаев. Всего протестировали на коронавирус 1437 киевлян.

Как ранее сообщал Фокус:

По состоянию на утро 26 марта в Украине подтверждено 156 случаев COVID-19. Случаи выявлены в 15 областях и Киеве.