Жена Кожары пытается взять убийство Сергея Старицкого на себя, – СМИ

Жена Кожары Марина Козерод 25 марта подала заявление о признании в совершении уголовного преступления

Жена бывшего министра иностранных дел Леонида Кожары призналась в убийстве экс-руководителя телеканала "Интер" Сергея Старицкого.

Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на выступление адвокатов подозреваемого в Шевченковском райсуде Киева.

По словам защитников, жена Кожары Марина Козерод 25 марта подала заявление о признании в совершении уголовного преступления, что не зависело от ее воли. Но прокуроры отметили, что заявление не получали.

Как сообщает Нromadske, адвокат зачитал часть заявления Козерод, в котором говорится, что Кожара и Старицкий в день преступления отдыхали вместе в особняке Кожары и употребляли спиртные напитки. По ее словам, "атмосфера была непринужденной", а оснований для конфликта якобы не было.

Также защита говорит, что раньше Козерод подавала заявление, в которых просила провести следственные действия с ее участием и говорила, что "может сообщить о механизме образования ранения" у Старицкого.

В то же время, прокурор и представитель семьи Старицкого обратили внимание, что эта формулировка говорит лишь о том, что она была свидетелем, а не о признании женщиной своей вины.

По версии же следствия, именно Кожара сделал выстрел, в результате которого погиб Старицкий. Прокурор утверждает, что версию о причастности жены подозреваемого проверяли, но доказательств этого не обнаружили.

Позже во время заседания прокурор сказал, что экспертиза не обнаружила на руках Козерог следов продуктов выстрелов. Ее причастность во время следствия проверялась, но не была подтверждена.

Леонид Кожара занимал должность министра иностранных дел в правительстве Николая Азарова в 2012-2014 годах. Был членом Коммунистической партии Советского Союза и "Партии регионов". В декабре 2018 года партия "Социалисты" выдвигала кандидатуру Кожары на выборах президента, но баллотироваться он не стал.

Старицкий работал в рекламном бизнесе. В 1992 году Старицкий стал сооснователем рекламного холдинга Atlantic Group. С 2007 года был генеральным директором Atlantic Group. В 2005—2007 годах Старицкий возглавлял правление телеканала Интер.

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