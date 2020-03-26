В Украине заразились коронавирусом 196 человек, - МОЗ

2020-03-26 22:37:00

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За сутки зафиксировано 40 новых случаев заражения

По состоянию на 22:00 26 марта в Украине официально подтверждено 196 случаев инфицирования коронавирусом.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

За сутки 26 марта зафиксировано 40 новых случаев заражения.

По данным Минздрава, 5 пациентов умерли, один выздоровел.

Как ранее сообщал Фокус:

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