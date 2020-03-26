В Украине заразились коронавирусом 196 человек, - МОЗ

За сутки зафиксировано 40 новых случаев заражения

По состоянию на 22:00 26 марта в Украине официально подтверждено 196 случаев инфицирования коронавирусом.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

За сутки 26 марта зафиксировано 40 новых случаев заражения.

По данным Минздрава, 5 пациентов умерли, один выздоровел.

Как ранее сообщал Фокус:

По состоянию на утро 26 марта в Украине было подтверждено 156 случаев COVID-19. Случаи выявлены в 15 областях и Киеве.

За минувшие сутки в Украине умерли два человека с коронавирусом - 68-летний мужчина в Тернополе и женщина в Ивано-Франковске.

По состоянию на 26 марта в Черновицкой области официально были подтверждены три новых случая выздоровления от коронавирусной болезни. Об этом сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук.