СБУ изъяла партию фальшивых экспресс-тестов на коронавирус из Турции

Товар ввозился в Украину без таможенного контроля

Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью СБУ блокировали деятельность организованной группы, которая ввозила в Украину некачественные онкологические лекарства и поддельные экспресс-тесты для диагностики COVID-19.

Препараты и фальшивые тесты доставляли из Турции вне таможенного контроля, скрывая их в контейнерах с одеждой. Такое транспортировка не позволяла соблюдать температурный режим, что могло привести к тяжелым последствиям для здоровья потребителей.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что участники группы реализовывали препараты и тесты без какой-либо разрешительной документации через интернет и лично клиентам. Товар они хранили в антисанитарных условиях в подвальном помещении в столице.

Во время обыска по месту хранения правоохранители изъяли контрабандного товара на сумму около 1 млн грн.

Сейчас проводятся следственные (розыскные) действия для установления всех лиц, причастных к данной противоправной деятельности.

Как ранее сообщал Фокус: