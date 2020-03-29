Весна ушла на карантин. В Украине апрель начнется с похолодания и снега

Синоптики предупреждают о резком падении температуры в стране

В Украине с 31 марта по 2 апреля ожидается понижение температуры до минусовых значений. В Карпатах температура упадет до -9 градусов.

По данным Укргидрометцентра, ощутимое похолодание придет почти на всю территорию страны в первые дни апреля.

"В связи с вторжением арктического воздуха в западных, северных, большинстве центральных областей ожидается ощутимое снижение температуры. Ночью 0 ...- 6, 31 марта в центральных областях от -3 до +3, днем ​​+1...+6. В Карпатах 31 марта умеренный снег, остальное время без осадков, на дорогах гололедица. Температура ночью -4...-9, днем ​​0...-5", – говорится в сообщении.

Также на высокогорье в Закарпатской области 29 марта сохранится значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

30 марта в ряде западных областей может выпасть снег и 31 марта - на Закарпатье, в Винницкой, Черкасской, Кировоградской областях, в Харьковской, Днепропетровской областях. Мокрый снег возможен на Запорожье, в Николаевской, Херсонской и Одесской областях.

Синоптики предупреждают, что такое резкое снижение температуры грозит повреждению и гибели цветов абрикоса, персика, вишни и ягодников.

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