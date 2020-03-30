Рада приняла закон о питании военных и закрыла заседание

Минобороны и МВД разрешили продлить старые договора о поставке услуг по питанию

Верховная Рада на втором по очередни внеочедном заседании приняла законопроект № 3254 относительно непрерывного обеспечения питания военнослужащих. "За" проголосовали 302 депутата.

Законопроект разрешает Минобороны и МВД продлить до конца года с поставщиками услуг по питанию договоры, которые действовали в 2019 году.

На первом внеочередном заседании Рада приняла шесть законов, направленных на борьбу с коронавирусом, уволила министров финансов и здравоохранения (но новых назначит не смогла) и провалила законопроект об изменениях в бюджет (документ направили на доработку).

Как ранее сообщал Фокус:

Киевское областное территориальное отделение АМКУ открыло дело против оптовых поставщиков продуктов питания и крупнейших столичных супермаркетов.