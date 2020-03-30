"Нет — обсервации, да — самоизоляции". Эвакуированные с Бали протестуют под отелем "Казацкий"

Туристы, который этой ночью прибыли в Киев с Бали через Катар, отказываются оставаться в отеле, куда их доставили на обсервацию

Прибывшие в отель "Казацкий" украинцы, этой ночью прилетевшие с Бали, хотят домой, потому что недовольны условиями проживания. Об это сообщает журналист Фокуса с места события.

К туристам уже приезжал министр инфраструктуры Владислав Криклий. Он отметил, что все новоприбывшие должны обязательно пройти обсервацию.

"Я понимаю, что это неприятно. Они первыми это ощущают. Но мы вынуждены ограничивать мобильность людей для того, чтобы те, кто возвращается из-за границы, не могли быть переносчиками инфекции. Экспресс-тесты не позволяют получить результат сразу - на 5-7 дней и тоже с определенной погрешностью. Это не имеет смысла. Самое эфективное, что сейчас происходит в мире - это обсервация ", - заявил министр.

Также он заметил, что самоизоляция "плохо работает". По словам министра, люди обещают самоизолироваться на две положенных недели, однако, когда он шел по коридору, то слышал, что некоторые не собирались сидеть дома, а хотели выйти на работу.

Туристы уже рассказали, что в номерах холодно, нет горячей воды, а еда просто ужасна. Некоторым родственники уже передали пакеты с теплыми вещами, а также обогреватели.

Также они жалуются, что им до сих пор не выдали новые медицинские маски. Тем, что них – уже более суток, в этих масках люди улетали с Бали.

Часть людей все еще остается в автобусах. Но настаивают, чтобы их отспустили на самоизоляцию. После долгих переговоров те пассажиры рейса, что оставались в самолетах, все-таки согласились отправиться на обсервацию в отели.

Но часть пыталась сбежать. Правда безуспешно. Скриншоты этой переписки попали в Сеть.

На данный момент всем прибывшим с Бали туристам собираются сделать тест на коронавирус. В обсервации они пробудут до 12 апреля.

Как ранее писал Фокус:

Украинские туристы, прилетевшие с острова Бали чартерным рейсом, утверждали, что не были предупреждены об обязательной обсервации в Украине. Чартер туристы оплатили самостоятельно, а при покупке билетов никто не рассказал о том, что они будут на обсервации. В салонах самолетов они просидели до утра.