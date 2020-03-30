Возле больниц для пациентов с коронавирусом появились "сортировочные палатки"
2020-03-30 19:51:00
В Минздраве отметили, что такие меры позволят медперсоналу госпитализировать в больницу только больных, которым требуется круглосуточное наблюдение
По всей Украине, на территории больниц первой волны госпитализации появились временные пункты скрининговой медицинской сортировки зараженных коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в Facebook.
"Все пациенты с респираторными симптомами, которые обращаются в учреждение здравоохранения (самообращение, направленные врачом или транспортировкой бригадой экстренной медицинской помощи) должны пройти первичное скрининговое медицинское распределения еще до входа в приемное отделение (отделение экстренной медицинской помощи)", – говорится в сообщении.
Главный санитарный врач Украины, выступая сегодня на брифинге, заявил: По моему распоряжению вчера возле больниц были развернуты палатки для санитарной сортировки. Эти палатки развернуты с одной целью: в случае массового поступления больных с коронавирусной болезнью мы не должны всех запускать в стационарное отделение, где проводить сортировку.
Первичная скрининговая медицинская сортировка включает:
- надевание медицинской маски на пациента и его сопровождение;
- бесконтактное измерение температуры тела пациента;
- короткий сбор анамнеза на выявление респираторных симптомов (кашель, насморк, одышка и т.д.).
В Минздраве отметили, что эти меры позволят медперсоналу распределять пациентов в зависимости от степени тяжести заболевания и госпитализировать в больницу только больных, которым требуется круглосуточное медицинское наблюдение.
Кроме того, заявили в МОЗ, такая схема будет способствовать снижению рисков инфицирования на территории больницы для других пациентов.
Как ранее сообщал Фокус:
- Кабмин ввел обязательную госпитализацию "уклонистов" с симптомами коронавируса.
- В МВД заявили, что температурный скрининг будут проводить всем гражданам, которые прибывают в Украину.